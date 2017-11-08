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Общество
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Россия
Путин приедет на российско-казахстанский форум в Челябинск
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    Путин приедет на российско-казахстанский форум в Челябинск

    14:00  8 Ноября 2017
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    Путин приедет на российско-казахстанский форум в Челябинск

    Челябинск, 8 ноября. Завтра президент Владимир Путин прибудет в Челябинск, где примет участие в заседаниях XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум начинается сегодня и в его мероприятиях примет участие большое количество специалистов, должностных лиц и политиков из двух стран.

    «Завтра президент будет работать в Челябинске, там будет непосредственно внутренняя повестка — он посетит Челябинский компрессорный завод, пообщается с рабочими, и будет также международная часть», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Первым мероприятием в рамках российско-казахстанского форума стал Форум ректоров России и Казахстана, который проходит на территории Южно-Уральского университета. В Форуме ректоров принимают участие российский министр науки и образования Ольга Васильева, а также ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

    Путин приедет на российско-казахстанский форум в Челябинск

    Основная — деловая — часть форума будет проходить в здании завода «Русские электрические двигатели» в Челябинске. В пленарном заседании, которое будет проходить там же, примут участие президент Путин и казахский лидер Нурсултан Назарбаев. В ходе форума будут обсуждаться вопросы технического и экономического сотрудничества двух стран.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #дубровский
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