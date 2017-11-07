К приезду Путина в Челябинской области воссоздали колесницу бронзовой эпохи

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Челябинск, 7 ноября. Сотрудники музея-заповедника «Аркаим» в Челябинской области воссоздали макет древней колесницы для выставки, на открытии которой 9 ноября будут присутствовать президент России Владимир Путин и его коллега из Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По данным министерства культуры Челябинской области, «Выставка «Опорный край державы» откроется в Челябинске 9 ноября. Первыми посетителями экспозиции станут президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

В ведомстве отметили, что заповедник «Аркаим» специально подготовил макет колесницы в натуральную величину. Макет был воссоздан по материалам археологических исследований на Южном Урале и в Северном Казахстане. На создание колесницы ушло около трех месяцев, она сделана из нескольких пород древесины без единого гвоздя. Кроме того, на выставке будет представлена коллекция минералов, которую дополнит самый популярный экспонат последних лет — челябинский метеорит.