Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Зюганов объявил об участии в президентских выборах‍
Общество
К приезду Путина в Челябинской области воссоздали колесницу бронзовой эпохи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    К приезду Путина в Челябинской области воссоздали колесницу бронзовой эпохи

    20:00  7 Ноября 2017
    55

    К приезду Путина в Челябинской области воссоздали колесницу бронзовой эпохи

    Челябинск, 7 ноября. Сотрудники музея-заповедника «Аркаим» в Челябинской области воссоздали макет древней колесницы для выставки, на открытии которой 9 ноября будут присутствовать президент России Владимир Путин и его коллега из Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    По данным министерства культуры Челябинской области, «Выставка «Опорный край державы» откроется в Челябинске 9 ноября. Первыми посетителями экспозиции станут президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

    В ведомстве отметили, что заповедник «Аркаим» специально подготовил макет колесницы в натуральную величину. Макет был воссоздан по материалам археологических исследований на Южном Урале и в Северном Казахстане. На создание колесницы ушло около трех месяцев, она сделана из нескольких пород древесины без единого гвоздя. Кроме того, на выставке будет представлена коллекция минералов, которую дополнит самый популярный экспонат последних лет — челябинский метеорит.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #назарбаев #челябинск #колесница #опорный край державы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        19:18   7 Ноября 2017
        382
        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        16:59   7 Ноября 2017
        247
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        2700
        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        15:08   7 Ноября 2017
        994