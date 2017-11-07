Родственники пострадавшей в Таиланде россиянки просят доставить ее в Челябинск

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Челябинск, 7 ноября. Россиянка, которая находится на тайском курорте, получила серьезную травму головы, ее родственники просят минздрав Челябинской области помочь в транспортировке туристки в Россию. Об этом во вторник сообщила представитель регионального министерства здравоохранения Мария Хворостова.

По ее словам, представители регионального ведомства общались с родственниками пострадавшей жительницы Челябинска, передает РИА Новости.

«В настоящее время мы ждем официальные документы из лечебного учреждения о диагнозе и рекомендациях, чтобы решить вопрос о способе транспортировки пострадавшей в Челябинск», — сообщила Хворостова.

Напомним, молодая семья из Челябинска в конце октября уехала на отдых в Таиланд. Девушка каталась на велосипеде на острове Ко Чанг и упала, получив серьезную травму головы. В тайской медицинской клинике ей сделали две операции, в настоящее время она находится в коме.