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Происшествия
Родственники пострадавшей в Таиланде россиянки просят доставить ее в Челябинск
Происшествия
Родственники пострадавшей в Таиланде россиянки просят доставить ее в Челябинск
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    Родственники пострадавшей в Таиланде россиянки просят доставить ее в Челябинск

    9:28  7 Ноября 2017
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    Родственники пострадавшей в Таиланде россиянки просят доставить ее в Челябинск

    Челябинск, 7 ноября. Россиянка, которая находится на тайском курорте, получила серьезную травму головы, ее родственники просят минздрав Челябинской области помочь в транспортировке туристки в Россию. Об этом во вторник сообщила представитель регионального министерства здравоохранения Мария Хворостова.

    По ее словам, представители регионального ведомства общались с родственниками пострадавшей жительницы Челябинска, передает РИА Новости.

    «В настоящее время мы ждем официальные документы из лечебного учреждения о диагнозе и рекомендациях, чтобы решить вопрос о способе транспортировки пострадавшей в Челябинск», — сообщила Хворостова.

    Родственники пострадавшей в Таиланде россиянки просят доставить ее в Челябинск

    Напомним, молодая семья из Челябинска в конце октября уехала на отдых в Таиланд. Девушка каталась на велосипеде на острове Ко Чанг и упала, получив серьезную травму головы. В тайской медицинской клинике ей сделали две операции, в настоящее время она находится в коме.

    Автор: Дана Балан
    #россия #больница #челябинск #таиланд #курорт #велосипед
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