Туристка из Челябинска впала в кому, упав с велосипеда в Таиланде

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Бангкок, 5 ноября. Туристка из Челябинска впала в кому, получив серьезную травму головы после падения с велосипеда на острове Ко Чанг в Таиланде.

Муж пострадавшей рассказал, что трагедия произошла 31 октября. По его словам, с велосипеда она упала во время спуска к пляжу: у велосипеда, предположительно, отказали тормоза. Женщину экстренно доставили в больницу, она уже перенесла две операции, но сейчас находится в коме.

Медики разрешили транспортировать россиянку на родину, добавил он. Однако, как отмечает газета «Аргументы и факты Челябинск», из-за выходных дней ему пока не удалось связаться ни с одним ведомством, чтобы решить вопрос с перевозкой жены на Урал.

