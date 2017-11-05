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Туристка из Челябинска впала в кому, упав с велосипеда в Таиланде
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    Туристка из Челябинска впала в кому, упав с велосипеда в Таиланде

    17:26  5 Ноября 2017
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    Туристка из Челябинска впала в кому, упав с велосипеда в Таиланде

    Бангкок, 5 ноября. Туристка из Челябинска впала в кому, получив серьезную травму головы после падения с велосипеда на острове Ко Чанг в Таиланде.

    Муж пострадавшей рассказал, что трагедия произошла 31 октября. По его словам, с велосипеда она упала во время спуска к пляжу: у велосипеда, предположительно, отказали тормоза. Женщину экстренно доставили в больницу, она уже перенесла две операции, но сейчас находится в коме.

    Медики разрешили транспортировать россиянку на родину, добавил он. Однако, как отмечает газета «Аргументы и факты Челябинск», из-за выходных дней ему пока не удалось связаться ни с одним ведомством, чтобы решить вопрос с перевозкой жены на Урал.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #урал #челябинск #таиланд #кома #туристка #велосипед
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