Маршрутка и две иномарки устроили ДТП на Урале, пять пострадавших

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Челябинск, 5 ноября. Пять человек пострадали в крупном ДТП с участием маршрутки и двух легковых автомобилей в Челябинске. О дорожной аварии сообщили представители городского УГИБДД.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что инцидент произошел накануне в 20.43 по местному времени (18.43 мск) на перекрестке улиц Комарова и Октябрьской.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель маршрутки №52, поворачивая налево, не пропустил иномарку. От удара легковушка врезалась во второй автомобиль. В результате травмы получили пять человек, сообщает РИА Новости.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

