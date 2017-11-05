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Маршрутка и две иномарки устроили ДТП на Урале, пять пострадавших
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    Маршрутка и две иномарки устроили ДТП на Урале, пять пострадавших

    11:26  5 Ноября 2017
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    Маршрутка и две иномарки устроили ДТП на Урале, пять пострадавших

    Челябинск, 5 ноября. Пять человек пострадали в крупном ДТП с участием маршрутки и двух легковых автомобилей в Челябинске. О дорожной аварии сообщили представители городского УГИБДД.

    В ГУ МЧС по региону уточнили, что инцидент произошел накануне  в 20.43 по местному времени (18.43 мск) на перекрестке улиц Комарова и Октябрьской. 

    Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель маршрутки №52, поворачивая налево, не пропустил иномарку. От удара легковушка врезалась во второй автомобиль. В результате травмы получили пять человек, сообщает РИА Новости.

    В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дтп #урал #челябинск
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