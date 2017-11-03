В Челябинске обнаружили нехватку вакцины от полиомиелита

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Челябинск, 3 ноября. Министерство здравоохранения Челябинской области заявило о нехватке вакцины от полиомиелита. Чиновники объяснили дефицит медицинских препаратов переходом большинства стран мира на более современные фармацевтические аналоги.

«После того как все страны мира перешли с живой полиомиелитной вакцины на инактивированную в соответствии с директивой ВОЗ, Россия столкнулась с сокращением поставки полиомиелитной вакцины», — отметила начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни ведомства Ольга Яворская.

По ее словам, инактивированной вакцины от полиомиелита в настоящее время в Челябинской области нет. Вопросами закупки и поставки препарата занимается Минздрав России, передает Ura.ru.