Утонувшие на озере под Челябинском поминали погибших здесь же друзей

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Челябинск, 2 ноября. Погибшие в Аргазинском водохранилище каждый год выплывали в этот день, чтобы почтить память утонувших здесь ранее друзей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в этот год в очередной раз компания из пяти человек погрузилась в дюралевую лодку и отплыла от берега. Через некоторое время лодка перевернулась, и люди оказались за бортом. Возможной причиной трагедии спасатели называют сильный ветер и большую волну.

На данный момент найдено тело одной утонувшей женщины.

Уже известно, что спастись смогли два человека. По предварительным данным, к ним подоспела лодка с двумя сотрудниками полиции, которые взяли пострадавших на борт. Однако судно быстро наполнилось водой и утонуло. Двое из первой лодки смогли добраться до берега, на одном из них был спасательный жилет. О судьбе их спасителей не сообщается.