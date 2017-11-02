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Утонувшие на озере под Челябинском поминали погибших здесь же друзей
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    Утонувшие на озере под Челябинском поминали погибших здесь же друзей

    9:57  2 Ноября 2017  /обновлено: 10:02  02 Ноября 2017
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    Утонувшие на озере под Челябинском поминали погибших здесь же друзей

    Челябинск, 2 ноября. Погибшие в Аргазинском водохранилище каждый год выплывали в этот день, чтобы почтить память утонувших здесь ранее друзей.

    Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в этот год в очередной раз компания из пяти человек погрузилась в дюралевую лодку и отплыла от берега. Через некоторое время лодка перевернулась, и люди оказались за бортом. Возможной причиной трагедии спасатели называют сильный ветер и большую волну.

    На данный момент найдено тело одной утонувшей женщины.

    Уже известно, что спастись смогли два человека. По предварительным данным, к ним подоспела лодка с двумя сотрудниками полиции, которые взяли пострадавших на борт. Однако судно быстро наполнилось водой и утонуло. Двое из первой лодки смогли добраться до берега, на одном из них был спасательный жилет. О судьбе их спасителей не сообщается.

    Автор: Юлия Кошкина
    #челябинск #погибшие #озеро
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