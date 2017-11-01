Операцию по пересадке сердца впервые сделали в Челябинске

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Челябинск, 1 ноября. Хирурги челябинского областного медицинского учреждения сделали первую в регионе операцию по пересадке сердца. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

По данным пресс-службы, пациентом стал 54-летний житель Миасса, сердце которого было увеличено практически двое и весило более килограмма.

«Основное требование для сердца — орган должен быть абсолютно здоров и соответствовать по размеру и расположению основных артерий», — рассказал главный трансплантолог регионального ведомства Алексей Барышников.

Десять врачей работали в течение шести часов, чтобы операция прошла благополучно.

По словам главврача больницы Дмитрия Альтмана, в ближайшем будущем необходимо дойти до уровня свердловской областной клинической больницы, где такие операции делают по 4-5 ежегодно.