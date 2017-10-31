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Общество
Автопарк Челябинской области пополнился 55 машинами скорой помощи
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    Автопарк Челябинской области пополнился 55 машинами скорой помощи

    14:32  31 Октября 2017
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    Автопарк Челябинской области пополнился 55 машинами скорой помощи

    Челябинск, 31 октября. Автомобильный парк медицинских организаций Южного Урала получил 55 новых карет скорой помощи.

    По словам представителей власти Челябинской области, на обновление парка было направлено 100 млн рублей. Отмечается, что в Челябинск, Миасс и Магнитогорск направили по одной машине стоимостью 4,7 млн рублей. В данных автомобилях предусмотрено оборудование для реанимации.

    Кроме того, в Магнитогорск направили 10 автомобилей, в Челябинск — 23, остальные транспортные средства распределили между 15 муниципалитетами региона.

    Автопарк Челябинской области пополнился 55 машинами скорой помощи

    Глава региона Борис Дубровский лично проверил приобретенные автомобили и обратил внимание на то, что автопарк нужно обновлять раз в пять лет.

    Также губернатору показали новое помещение поликлиники онкологического диспансера Челябинской области, усовершенствованный операционный блок областного медицинского учреждения и корпус региональной детской больницы после капитального ремонта. 

    Автор: Дана Балан
    #магнитогорск #челябинск #автомобили #скорая помощь #автопарк
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