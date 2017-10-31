Путин и Назарбаев примут участие в межрегиональном форуме в Челябинске

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Москва, 31 октября. Лидеры Российской Федерации и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев будут участвовать в межрегиональном форуме, который пройдет 9 ноября в Челябинске. Об этом во вторник сообщил заместитель главы дипломатического ведомства России Григорий Карасин.

По его словам, 9 ноября в Челябинске пройдет межрегиональный форум, в котором примут участие Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев, передает телеканал «Россия 24».

Карасин подчеркнул, что «мероприятию придается особое значение, поскольку десятки российских регионов контактируют и взаимодействуют со своими казахстанскими партнерами».