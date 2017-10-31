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Труп мужчины выловили из реки в Челябинской области
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    Труп мужчины выловили из реки в Челябинской области

    10:53  31 Октября 2017
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    Труп мужчины выловили из реки в Челябинской области

    Челябинск, 31 октября. Тело утонувшего мужчины было обнаружено в районе Южного моста реки Урал. Об этом во вторник сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области. 

    По имеющимся данным, случайные прохожие увидели труп в 20 метрах от берега реки.

    На место прибыли спасатели и обнаружили труп утонувшего мужчины, после этого тело передали сотрудникам правоохранительных органов.

    Напомним, 27 октября пенсионерка с внуком чуть не утонули в Самаре. 

    Автор: Дана Балан
    #магнитогорск #челябинская область #река
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