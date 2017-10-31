Труп мужчины выловили из реки в Челябинской области

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Челябинск, 31 октября. Тело утонувшего мужчины было обнаружено в районе Южного моста реки Урал. Об этом во вторник сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.

По имеющимся данным, случайные прохожие увидели труп в 20 метрах от берега реки.

На место прибыли спасатели и обнаружили труп утонувшего мужчины, после этого тело передали сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, 27 октября пенсионерка с внуком чуть не утонули в Самаре.