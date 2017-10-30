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Трехмесячная девочка замерзла насмерть в частном доме на Урале
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    Трехмесячная девочка замерзла насмерть в частном доме на Урале

    17:40  30 Октября 2017
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    Трехмесячная девочка замерзла насмерть в частном доме на Урале

    Челябинск, 30 октября. Обстоятельства гибели трехмесячной девочки, умершей в результате переохлаждения в частном доме под Челябинском, выясняют сотрудники регионального управления СК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Как уточняет «Свободная пресса», трагедия произошла в одном из поселков Нагайбакского района. Труп младенца в частном доме обнаружили утром 18 октября. Судмедэксперты пришли к выводу, что ребенок погиб от переохлаждения. В ходе проверки было установлено, что в доме проживала женщина с двумя детьми.

    По словам матери, ее младшая дочь спала ночью в коляске и замерзла из-за того, что она не отапливала помещения должным образом. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #урал #ребенок #челябинск #смерть #переохлаждение
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