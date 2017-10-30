Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия
Происшествия
Гадалка «сняла порчу» с жительницы Урала за семь млн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гадалка «сняла порчу» с жительницы Урала за семь млн рублей

    14:05  30 Октября 2017
    34

    Гадалка «сняла порчу» с жительницы Урала за семь млн рублей

    Челябинск, 30 октября. Жительница Урала обвиняется в присвоении денежных средств и украшений на общую сумму в семь миллионов рублей якобы за «снятие порчи», сообщил пресс-центр региональной прокуратуры. Инцидент произошел в декабре 2016 года.

    По версии следствия, обвиняемая встретила местную жительницу в поселке Чурилово Челябинской области и заявила, что на нее наложена «порча», которую необходимо «снять» с помощью обрядов.

    В итоге женщина отдала гадалке два мобильных телефона, килограмм украшений, а также сумму на 1,9 млн рублей. Кроме того, обвиняемая получила 5,1 млн рублей за «снятие порчи».

    На эти деньги «гадалка» приобрела часть дома и земельный участок в поселке Сысертского района Свердловской области. Она также сделала там ремонт, купила мебель, отметили в прокуратуре.

    В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничестве в особо крупном размере» и «Легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере».

     

    Автор: Дима Оленин
    #урал #гадалка #порча
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        220
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        897
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        324
        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        5:50   30 Октября 2017
        1534