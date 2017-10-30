Гадалка «сняла порчу» с жительницы Урала за семь млн рублей

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Челябинск, 30 октября. Жительница Урала обвиняется в присвоении денежных средств и украшений на общую сумму в семь миллионов рублей якобы за «снятие порчи», сообщил пресс-центр региональной прокуратуры. Инцидент произошел в декабре 2016 года.

По версии следствия, обвиняемая встретила местную жительницу в поселке Чурилово Челябинской области и заявила, что на нее наложена «порча», которую необходимо «снять» с помощью обрядов.

В итоге женщина отдала гадалке два мобильных телефона, килограмм украшений, а также сумму на 1,9 млн рублей. Кроме того, обвиняемая получила 5,1 млн рублей за «снятие порчи».

На эти деньги «гадалка» приобрела часть дома и земельный участок в поселке Сысертского района Свердловской области. Она также сделала там ремонт, купила мебель, отметили в прокуратуре.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничестве в особо крупном размере» и «Легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере».



