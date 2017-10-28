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Украина
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Следователи займутся делом челябинского дебошира, избившего водителей скорой
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    Следователи займутся делом челябинского дебошира, избившего водителей скорой

    19:53  28 Октября 2017
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    Следователи займутся делом челябинского дебошира, избившего водителей скорой

    Челябинск, 28 октября. Южноуральский Следственный комитет займется делом о нападении на двух водителей скорой помощи 25-летним жителем Челябинской области, говорится в сообщении регионального ведомства.

    Инцидент с нападением на водителей скорой произошел 26 октября. Известно, что житель Кыштыма Челябинской области нанес побои из хулиганских побуждений.Одного из пострадавших — 54-летнего мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Правоохранительные органы возбудили дело о побоях и передали их в региональный Следственный комитет, пишет Ura.ru

    Автор: Ирина Селезнева
    #челябинск
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