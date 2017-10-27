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Пьяный мужчина разгромил отделение скорой помощи под Челябинском
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    Пьяный мужчина разгромил отделение скорой помощи под Челябинском

    15:34  27 Октября 2017
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    Пьяный мужчина разгромил отделение скорой помощи под Челябинском

    Челябинск, 27 октября. Пьяный житель Челябинской области разгромил приемное отделение станции скорой помощи в городе Кыштым и избил водителя, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. 

    Инцидент с нападением на станцию скорой помощи в Челябинской области произошел 26 октября. Мужчина 1992 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, забежал в местное отделение, стал кричать и крушить все вокруг. Также он напал на водителя скорой.

    По некоторым данным, причиной его поведения стала не приехавшая на вызов карета скорой помощи, пишет РИА Новости. Правоохранительные органы задержали злоумышленника, он находится под административным арестом. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #челябинск
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