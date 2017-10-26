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Шестилетняя девочка умерла на Урале после отказа родителей от помощи врачей
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    Шестилетняя девочка умерла на Урале после отказа родителей от помощи врачей

    16:17  26 Октября 2017
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    Шестилетняя девочка умерла на Урале после отказа родителей от помощи врачей

    Челябинск, 26 октября. На Урале шестилетняя девочка умерла от пневмонии из-за отказа родителей отправить ее на лечение в больницу, сообщили в региональном СКР.

    Трагедия произошла в городе Еманжелинске.

    Как стало известно, семья ребенка вызывала скорую помощь дважды. Прибыв на место, врачи заявили о необходимости госпитализации ребенка, однако родители девочки оформили письменный отказ. Когда состояние девочки начало стремительно ухудшаться, родители вновь взывали медиков, однако те спасти ее не успели — ребенок скончался.

    По итогам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти девочки. Кроме того, будет проведена проверка качества медицинской помощи, оказанной ребенку.

    Автор: Дима Оленин
    #девочка #пневмония
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