Шестилетняя девочка умерла на Урале после отказа родителей от помощи врачей

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Челябинск, 26 октября. На Урале шестилетняя девочка умерла от пневмонии из-за отказа родителей отправить ее на лечение в больницу, сообщили в региональном СКР.

Трагедия произошла в городе Еманжелинске.

Как стало известно, семья ребенка вызывала скорую помощь дважды. Прибыв на место, врачи заявили о необходимости госпитализации ребенка, однако родители девочки оформили письменный отказ. Когда состояние девочки начало стремительно ухудшаться, родители вновь взывали медиков, однако те спасти ее не успели — ребенок скончался.

По итогам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти девочки. Кроме того, будет проведена проверка качества медицинской помощи, оказанной ребенку.