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ГИБДД предупреждает о сильных снегопадах и гололедице в Челябинской области
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    ГИБДД предупреждает о сильных снегопадах и гололедице в Челябинской области

    11:28  26 Октября 2017
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    ГИБДД предупреждает о сильных снегопадах и гололедице в Челябинской области

    Челябинск, 26 октября. В пятницу в Челябинской и Курганской областях ожидается сильный снег и гололедица. Об этом сообщает в четверг управление ГИБДД по региону.

    По данным метеослужб, на Челябинскую область надвигается снегопад. Кроме того, в результате сильных перепадов дневных и ночных температур на дорогах появится гололедица. 

    ГИБДД предупреждает о сильных снегопадах и гололедице в Челябинской области

    В ГИБДД уточнили, что на трассе Челябинск — Новосибирск ожидаются снежные заносы, движение транспорта будет затруднено.

    «При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива», — добавили в ведомстве.

    Сообщается, что на трассах уже дежурят дополнительные наряды ДПС, которые внимательно следят за обстановкой и движением. 

    Автор: Дана Балан
    #челябинская область #гибдд #снег #синоптики #движение
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