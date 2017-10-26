ГИБДД предупреждает о сильных снегопадах и гололедице в Челябинской области

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Челябинск, 26 октября. В пятницу в Челябинской и Курганской областях ожидается сильный снег и гололедица. Об этом сообщает в четверг управление ГИБДД по региону.

По данным метеослужб, на Челябинскую область надвигается снегопад. Кроме того, в результате сильных перепадов дневных и ночных температур на дорогах появится гололедица.

В ГИБДД уточнили, что на трассе Челябинск — Новосибирск ожидаются снежные заносы, движение транспорта будет затруднено.

«При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива», — добавили в ведомстве.

Сообщается, что на трассах уже дежурят дополнительные наряды ДПС, которые внимательно следят за обстановкой и движением.