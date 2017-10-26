Мужчина избил подростка и запер в багажнике авто под Челябинском

В Избранное

Челябинск, 26 октября. Житель Миасса избил 13-летнего подростка, а затем запер его в багажнике ВАЗ-2112. Мужчина обвиняется по статье о незаконном лишении свободы с применением насилия, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел в сентябре текущего года в поселке Восточный. Мужчина 49 лет приехал проверить дела на стройке, однако увидел, что там догорал костер и играют мальчики. Злоумышленник догнал одного из них и нанес несколько ударов по корпусу и в лицо.

Затем он силой затолкал подростка в багажник и закрыл. По словам следователя регионального СУ СКР Игоря Тюрина, запертый мальчик смог дозвониться до матери, которая вызвала полицию. Жителю Миасса грозит до пяти лет лишения свободы, пишет Ura.ru