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Мужчина избил подростка и запер в багажнике авто под Челябинском
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    Мужчина избил подростка и запер в багажнике авто под Челябинском

    10:46  26 Октября 2017
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    Мужчина избил подростка и запер в багажнике авто под Челябинском

    Челябинск, 26 октября. Житель Миасса избил 13-летнего подростка, а затем запер его в багажнике ВАЗ-2112. Мужчина обвиняется по статье о незаконном лишении свободы с применением насилия, сообщили в СУ СКР по Челябинской области. 

    Инцидент произошел в сентябре текущего года в поселке Восточный. Мужчина 49 лет приехал проверить дела на стройке, однако увидел, что там догорал костер и играют мальчики. Злоумышленник догнал одного из них и нанес несколько ударов по корпусу и в лицо.

    Затем он силой затолкал подростка в багажник и закрыл. По словам следователя регионального СУ СКР Игоря Тюрина, запертый мальчик смог дозвониться до матери, которая вызвала полицию. Жителю Миасса грозит до пяти лет лишения свободы, пишет Ura.ru

    Автор: Ирина Селезнева
    #челябинск
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