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Происшествия
В ДТП в Челябинске серьезно пострадала пассажирка ВАЗа
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    В ДТП в Челябинске серьезно пострадала пассажирка ВАЗа

    7:58  26 Октября 2017  /обновлено: 7:59  26 Октября 2017
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    В ДТП в Челябинске серьезно пострадала пассажирка ВАЗа

    Челябинск, 26 октября. 47-летняя женщина серьезно пострадала в ДТП, участниками которого стали две «Лады».

    Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два отечественных авто, имело месть быть накануне поздно вечером на Университетской набережной.

    Сообщается, что водитель на ВАЗ-2113, поворачивая налево, не уступил дорогу ВАЗ-21099, который двигался прямо. В аварии пострадала женщина, которая ьыла госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом свода черепа.

    Автор: Константин Терехов
    #дтп #челябинск
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