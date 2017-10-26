В ДТП в Челябинске серьезно пострадала пассажирка ВАЗа

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Челябинск, 26 октября. 47-летняя женщина серьезно пострадала в ДТП, участниками которого стали две «Лады».

Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два отечественных авто, имело месть быть накануне поздно вечером на Университетской набережной.

Сообщается, что водитель на ВАЗ-2113, поворачивая налево, не уступил дорогу ВАЗ-21099, который двигался прямо. В аварии пострадала женщина, которая ьыла госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом свода черепа.