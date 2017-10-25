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Уральский чиновник ушел с работы воспитывать двух енотов
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    Уральский чиновник ушел с работы воспитывать двух енотов

    15:56  25 Октября 2017
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    Уральский чиновник ушел с работы воспитывать двух енотов

    Челябинск, 25 октября. Житель Челябинска ушел с госслужбы, чтобы ухаживать за двумя енотами. Мужчина подчеркнул, что животные без него дома скучали.

    Житель Челябинска по имени Игорь рассказал, как решил покинуть государственную службу. Мужчина объяснил, что не мог совмещать работу и воспитание двух енотов  — Лилу и Фани.

    «Только представьте: меня весь день нет дома, енот скучает, от безделья и отсутствия внимания много спит, а вечером устраивает хаос и кавардак, выплескивая всю неизрасходованную за день энергию», — вспоминал челябинец.

    Уральский чиновник ушел с работы воспитывать двух енотов

    Все решила поездка Игоря в Петербург, где он посетил игровую комнату с енотами. По возвращении уже бывший чиновник решил открыть такой же бизнес в родном городе. Так, в Челябинске появился «Енотовинск», пишет 74.ru. Теперь мужчина целый день проводит с любимыми енотами.

    «Девочки — страшные сладкоежки: фрукты просто обожают. За банан могут сделать что угодно, — цитирует его Ura.Ru. — Но не в том смысле, что они сделают что-то для вас. Нет  — они просто готовы на все, только бы добраться до лакомства».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #челябинск #чиновник #енот #госслужащий
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