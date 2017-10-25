Надругавшегося над тремя мальчиками дворника задержали в Челябинске

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Челябинск, 25 октября. Сотрудники челябинской полиции задержали мужчину, которого подозревают в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области.

Согласно данным ведомства, 53-летний мужчина надругался над тремя несовершеннолетними мальчиками на территории Советского и Курчатовского районов Челябинска. Отмечается, что злоумышленник совершал преступления в период с июня по октябрь текущего года.

Сообщается, что мужчина работал дворником в городском парке.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту о насильственных и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что пенсионер развратил несовершеннолетнюю девочку на детской площадке в Петербурге.