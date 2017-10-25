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Происшествия
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Общество
МЧС Челябинской области перевели в режим готовности в связи с сильным снегопадом
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    МЧС Челябинской области перевели в режим готовности в связи с сильным снегопадом

    7:34  25 Октября 2017
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    МЧС Челябинской области перевели в режим готовности в связи с сильным снегопадом

    Челябинск, 25 октября. МЧС в Челябинской области в случае ухудшения погодных условий и снижения температуры готово направить на проблемные участки региональных дорог около 20 мобильных пунктов обогрева и три городка жизнеобеспечения. Они оснащены всем необходимым оборудованием.

    Об этом журналистам рассказали в управлении МЧС России по Челябинской области. Отмечается, что в понедельник все подразделения были переведены в режим чрезвычайной готовности.

    Ранее Газета.ru писала, что сильный снегопад парализовал движение в Челябинске 24 октября. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки в городе составляли девять баллов.

    МЧС Челябинской области перевели в режим готовности в связи с сильным снегопадом

    Автор: Алия Садыкова
    #челябинск #снегопад
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