Автобус протаранил остановку в Кургане, один человек пострадал

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Курган, 24 октября. Суровые погодные условия привели к ДТП с одним пострадавшим около столицы Курганской области. Водитель пассажирского автобуса протаранил автобусную остановку.

Авария произошла на улице 9 мая в поселке Рябково, где недавно начался интенсивный снегопад. Очевидцы выдвинули две версии происшествия — автобус мог не справиться с управлением на свежем льду, или же водителя ослепил снегопад.

«Сбил двух человек, мужчина отделался лёгким испугом видимо, так как встал и ушёл, а девушка сейчас ожидает скорую, предполагаем что сломана нога», — приводит Ura.ru слова очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось о пострадавшем в ДТП из-за снегопада в Тюмени, где водитель автомобиля Ford протаранил автобус.