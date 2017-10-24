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Сильный снегопад парализовал движение в Челябинске
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    Сильный снегопад парализовал движение в Челябинске

    10:57  24 Октября 2017
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    Сильный снегопад парализовал движение в Челябинске

    Челябинск, 24 октября. Сильный снегопад парализовал транспортное движение в Челябинске во вторник, 24 октября. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки в городе составляют девять баллов.

    Транспортный коллапс в Челябинске образовался в результате того, что водители не успели сменить летнюю резину на зимнюю, поэтому едут очень медленно. 

    По словам очевидцев, пробки образовались на улицах Труда, Братьев Кашириных.

    Кроме того, отмечается, что движение на трассе Златоуст — Челябинск практически встало, передает URA.RU.

    Сильный снегопад парализовал движение в Челябинске

    В управлении ГИБДД по региону рекомендуют начинающим водителям воздержаться от поездок.

    «Всем автовладельцам необходимо в срочном порядке поменять на колесах летнюю резину на зимнюю. При движении соблюдать скоростной режим, использовать навыки управления транспортным средством на заснеженной дороге», — следует из сообщения пресс-службы ведомства. 

    Автор: Дана Балан
    #челябинск #гибдд #снегопад #снег #движение #пробка #затор
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