Сильный снегопад парализовал движение в Челябинске

В Избранное

Челябинск, 24 октября. Сильный снегопад парализовал транспортное движение в Челябинске во вторник, 24 октября. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки в городе составляют девять баллов.

Транспортный коллапс в Челябинске образовался в результате того, что водители не успели сменить летнюю резину на зимнюю, поэтому едут очень медленно.

По словам очевидцев, пробки образовались на улицах Труда, Братьев Кашириных.

Кроме того, отмечается, что движение на трассе Златоуст — Челябинск практически встало, передает URA.RU.

В управлении ГИБДД по региону рекомендуют начинающим водителям воздержаться от поездок.