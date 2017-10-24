Челябинск готовится к визиту Путина и Назарбаева

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Челябинск, 24 октября. Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил привести город в порядок к началу XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие лидеры двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

В частности, перевозчики должны будут смыть пыль с общественного транспорта и убрать мусор на гостевых маршрутах. Также водителям и кондукторам проведут инструктаж в целях повышения внимательности и вежливости при общении с пассажирами. Кроме того, власти обещают продолжить работу с нелегальными перевозчиками.

Форум межрегионального сотрудничества состоится 9 ноября. Основной его темой станет развитие человеческого капитала. Деловая часть мероприятия, в частности заседание Российско-Казахстанского делового совета, пройдет на заводе «Русские электрические двигатели», сообщает Ura.ru.