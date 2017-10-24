Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Банкротство «ВИМ-Авиа» не будет запущено до особого решения Минтранса
Россия
Челябинск готовится к визиту Путина и Назарбаева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Челябинск готовится к визиту Путина и Назарбаева

    9:59  24 Октября 2017
    51

    Челябинск готовится к визиту Путина и Назарбаева

    Челябинск, 24 октября. Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил привести город в порядок к началу XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие лидеры двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

    В частности, перевозчики должны будут смыть пыль с общественного транспорта и убрать мусор на гостевых маршрутах. Также водителям и кондукторам проведут инструктаж в целях повышения внимательности и вежливости при общении с пассажирами. Кроме того, власти обещают продолжить работу с нелегальными перевозчиками.

    Форум межрегионального сотрудничества состоится 9 ноября. Основной его темой станет развитие человеческого капитала. Деловая часть мероприятия, в частности заседание Российско-Казахстанского делового совета, пройдет на заводе «Русские электрические двигатели», сообщает Ura.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #назарбаев #челябинск #тефтелев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        598
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1191
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        338
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        525