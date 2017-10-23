Годовалый ребенок погиб, уронив на себя плиту в Челябинской области

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Челябинск, 23 октября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели в городе Магнитогорск годовалого младенца. Об этом в понедельник сообщает Следственное управление СК России по Челябинской области.

Согласно предварительным данным, ребенок уронил на себя кухонную плиту, сообщает URA.RU.

В ведомстве сообщили, что в минувшую субботу в полицию поступила информация о том, что в квартире дома найдено тело годовалого мальчика.

«По предварительным данным, оставшись без внимания взрослых, ребенок на кухне опрокинул на себя варочную плиту, получив смертельные травмы», — следует из сообщения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали трагедии.