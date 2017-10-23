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Годовалый ребенок погиб, уронив на себя плиту в Челябинской области
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    Годовалый ребенок погиб, уронив на себя плиту в Челябинской области

    10:41  23 Октября 2017
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    Годовалый ребенок погиб, уронив на себя плиту в Челябинской области

    Челябинск, 23 октября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели в городе Магнитогорск годовалого младенца. Об этом в понедельник сообщает Следственное управление СК России по Челябинской области. 

    Согласно предварительным данным, ребенок уронил на себя кухонную плиту, сообщает URA.RU

    В ведомстве сообщили, что в минувшую субботу в полицию поступила информация о том, что в квартире дома найдено тело годовалого мальчика.

    Годовалый ребенок погиб, уронив на себя плиту в Челябинской области

    «По предварительным данным, оставшись без внимания взрослых, ребенок на кухне опрокинул на себя варочную плиту, получив смертельные травмы», — следует из сообщения.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали трагедии. 

    Автор: Дана Балан
    #магнитогорск #челябинская область #ребенок #смерть #ск рф #плита
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