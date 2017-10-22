Пять человек погибли в страшном ДТП под Челябинском

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Челябинск, 22 октября. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Челябинской области 22 октября, в инциденте пострадали два человека, четыре скончались на месте от полученных травм, сообщили в региональном пресс-центре ГИБДД.

На скоростном участке дороги «Долгодеревенское – Аргаяш» под Челябинском произошла крупная авария. По предварительным данным, водитель иномарки KIA Ceed не поделил дорогу с ВАЗ-2107. В результате столкновения погибли четыре человека, двое были срочно госпитализированы каретами скорой помощи.

Сотрудники регионального ГИБДД проводят проверку аварии. Врачи не смогли спасти жизнь одного из доставленных в больницу пострадавших, пишет InfoReactor.

