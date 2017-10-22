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Происшествия
Пять человек погибли в страшном ДТП под Челябинском
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    Пять человек погибли в страшном ДТП под Челябинском

    12:18  22 Октября 2017
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    Пять человек погибли в страшном ДТП под Челябинском

    Челябинск, 22 октября. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Челябинской области 22 октября, в инциденте пострадали два человека, четыре скончались на месте от полученных травм, сообщили в региональном пресс-центре ГИБДД.

    На скоростном участке дороги «Долгодеревенское – Аргаяш» под Челябинском произошла крупная авария. По предварительным данным, водитель иномарки  KIA Ceed не поделил дорогу с ВАЗ-2107. В результате столкновения погибли четыре человека, двое были срочно госпитализированы каретами скорой помощи.

    Сотрудники регионального ГИБДД проводят проверку аварии. Врачи не смогли спасти жизнь одного из доставленных в больницу пострадавших, пишет InfoReactor.
     

    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #челябинск
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