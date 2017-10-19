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Эксперты назвали причины трагедии на челябинской шахте «Центральная»
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    Эксперты назвали причины трагедии на челябинской шахте «Центральная»

    15:59  19 Октября 2017
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    Эксперты назвали причины трагедии на челябинской шахте «Центральная»

    Челябинск, 19 октября. Эксперты закончили расследование ЧП на шахте «Центральная» в Пласте.

    Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору сообщила о результатах расследования трагедии, передает «URA.RU». В числе причин происшествия эксперты назвали алкогольное опьянение шахтеров и нарушение ими трудового распорядка и дисциплины.

    На сайте ведомства сообщается, что один из проходчиков без ведома руководства оставил свое рабочее место. Кроме того, эксперты заключили, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Другой сотрудник шахты также был пьян, а кроме того нарушил положения о нарядной системе предприятия. Еще одного шахтера уличили только в нарушении трудовой дисциплины.

    Напомним, 23 апреля 2017 года в шахте «Центральная» произошло обрушение породы, погибли несколько человек.

    Автор: Юлия Кошкина
    #расследование #чп #челябинск #шахта
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