Эксперты назвали причины трагедии на челябинской шахте «Центральная»

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Челябинск, 19 октября. Эксперты закончили расследование ЧП на шахте «Центральная» в Пласте.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору сообщила о результатах расследования трагедии, передает «URA.RU». В числе причин происшествия эксперты назвали алкогольное опьянение шахтеров и нарушение ими трудового распорядка и дисциплины.

На сайте ведомства сообщается, что один из проходчиков без ведома руководства оставил свое рабочее место. Кроме того, эксперты заключили, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Другой сотрудник шахты также был пьян, а кроме того нарушил положения о нарядной системе предприятия. Еще одного шахтера уличили только в нарушении трудовой дисциплины.

Напомним, 23 апреля 2017 года в шахте «Центральная» произошло обрушение породы, погибли несколько человек.