Челябинский хирург пойдет под суд за убийство пациентки иглой в сердце

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Челябинск, 19 октября. Опытный хирург из Челябинской области обвиняется в причинении смерти по неосторожности — в ноябре 2016 года мужчина проткнул иглой сердце своей пациентки, пытаясь откачать скопившуся жидкость в плевральной полости, сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, осенью прошлого года в больницу Миасса поступила пенсионерка с гангреной ног. Врачи готовились к ампутации, но предварительно намеревались откачать жидкость из плевральной полости. Опытный хирург, который выполнял пункцию, попал в сердце пациентке. Пожилая женщина скончалась, ее родственники обратились в правоохранительные органы.

По словам представителя Следственного комитета Евгения Ставера, расследование завершено, хирургу предъявили обвинение. Врач частично признал свою вину, заявив, что сделал все необходимое для спасения своей пациентки. Вскоре материалы расследования передадут в суд.