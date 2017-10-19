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Экономика
Путину покажут макет челябинского аэропорта за миллион рублей
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    Путину покажут макет челябинского аэропорта за миллион рублей

    10:00  19 Октября 2017
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    Путину покажут макет челябинского аэропорта за миллион рублей

    Челябинск, 19 октября. Руководство воздушной гавани в Челябинске заплатит 1,2 млн рублей за экстренное изготовление макета аэровокзального комплекса.

    Отмечается, что масштабная модель должна быть представлена к 31 октября. Такая срочность связана с проведением 7-9 ноября форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, на который прилетят главы указанных стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, сообщает URA.RU.

    Путину покажут макет челябинского аэропорта за миллион рублей

    Руководство аэропорта намерено показать лидерам двух государств, как будет выглядеть воздушная гавань к 2020 году.

    Сообщается, что макет должен включать в себя имеющееся здание аэропорта, а также новое трехэтажное здание аэровокзала и прилегающую к нему территорию. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #челябинск #аэропорт #макет
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