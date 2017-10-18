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Автомобиль столкнулся с трактором в Челябинской области, есть жертвы
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    Автомобиль столкнулся с трактором в Челябинской области, есть жертвы

    13:38  18 Октября 2017
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    Автомобиль столкнулся с трактором в Челябинской области, есть жертвы

    Челябинск, 18 октября. Пожилой мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения с трактором на автодороге в Саткинском районе в Челябинской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. 

    По данным ведомства, ДТП на 262-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло в минувший вторник вечером.

    Согласно информации сотрудников Госавтоинспекции, 76-летний пенсионер, находившийся за рулем отечественного автомобиля, врезался в прицеп попутного трактора. 

    Автомобиль столкнулся с трактором в Челябинской области, есть жертвы

    В результате полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. 

    Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Оренбургской области. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #челябинская область
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