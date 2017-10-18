Полиция поймала серийного угонщика в Челябинске

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Челябинск, 18 октября. Сотрудники правоохранительных органов Челябинска раскрыли серию автомобильных угонов на территории города. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД по Челябинску.

По данным следствия, в угонах подозревают ранее судимого жителя Копейска.

Согласно имеющимся данным, злоумышленник угнал пять автомобилей. Общая сумма ущерба составила три миллиона рублей, передает телеканал «Южный Урал».

Как сообщила пресс-служба МВД, мужчина угонял транспортные средства прямо со дворов, затем менял номерные знаки и пытался продать автомобили.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли украденные автомобили.

В настоящее время злоумышленник задержан и находится под домашним арестом.