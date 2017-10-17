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Два осетровых завода появятся в Челябинской области
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    Два осетровых завода появятся в Челябинской области

    12:13  17 Октября 2017
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    Два осетровых завода появятся в Челябинской области

    Челябинск, 17 октября. В 2018 году в Челябинской области построят два рыбных завода — по выращиванию осетровых и по переработке клариевого сома.

    По информации региональных СМИ, кредит на строительство первого заводы будет выделен на коммерческой основе. Кроме того, будут привлечены инвестиции чешской компании. Таким образом, предприятие будет производить 350 тонн рыбы и 10 тонн икры ежегодно.

    Отметим, что осетровые рыбы имеют большое промысловое значение. Исконно их называли красной рабой — за особую ценность. Еще более ценной считается черная икра осетровых. Кроме того, плавательный пузырь дает ценный клей, а спинная струна употребляется в пищу.

    На сегодняшний день промысловый вылов ведется только в реках Каспийского моря, а также в Иране.

    Автор: Дима Оленин
    #челябинск #рыбный завод
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