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Полиция задержала расстрелявшего двух бездомных жителя Челябинска
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    Полиция задержала расстрелявшего двух бездомных жителя Челябинска

    9:11  17 Октября 2017
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    Полиция задержала расстрелявшего двух бездомных жителя Челябинска

    Челябинск, 17 октября. Житель Челябинска, подозреваемый в убийстве двух бездомных в садовом товариществе «Факел», добровольно пришел в полицию. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району Илья Аскаров. 

    По его словам, злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Во вторник, 17 октября, ему будет избрана мера пресечения, сообщает URA.RU.

    Полиция задержала расстрелявшего двух бездомных жителя Челябинска

    Напомним, в минувшую субботу обвиняемый заподозрил двух бездомных в краже металла с его дачного участка. Тогда мужчина пришел в садовый домик, где находились «воры».

    Между ними возник конфликт, в результате злоумышленник достал пистолет и расстрелял бездомных.

    Сообщалось, что один из мужчин сразу скончался на месте от ранения, а второго доставили в медицинское учреждение с ранением плеча. 

    Автор: Дана Балан
    #убийство #челябинск
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