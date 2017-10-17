Полиция задержала расстрелявшего двух бездомных жителя Челябинска

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Челябинск, 17 октября. Житель Челябинска, подозреваемый в убийстве двух бездомных в садовом товариществе «Факел», добровольно пришел в полицию. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району Илья Аскаров.

По его словам, злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Во вторник, 17 октября, ему будет избрана мера пресечения, сообщает URA.RU.

Напомним, в минувшую субботу обвиняемый заподозрил двух бездомных в краже металла с его дачного участка. Тогда мужчина пришел в садовый домик, где находились «воры».

Между ними возник конфликт, в результате злоумышленник достал пистолет и расстрелял бездомных.

Сообщалось, что один из мужчин сразу скончался на месте от ранения, а второго доставили в медицинское учреждение с ранением плеча.