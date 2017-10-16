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Челябинскому подростку проломили голову в массовой драке
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    Челябинскому подростку проломили голову в массовой драке

    12:44  16 Октября 2017
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    Челябинскому подростку проломили голову в массовой драке

    Челябинск, 16 октября. Несовершеннолетний подросток получил травмы в результате массовой драки в Центральном районе Челябинска. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

    По данным ведомства, 16-летнего парня экстренно госпитализировали в минувшее воскресенье с открытой черепно-мозговой травмой. 

    По информации агентства URA.RU, массовое побоище случилось в прошедшее воскресенье во дворе одного из домов в Центральном районе города.

    Челябинскому подростку проломили голову в массовой драке

    В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины, обстоятельства и все детали произошедшего.

    Автор: Дана Балан
    #подросток #драка #челябинск #полиция #ск рф
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