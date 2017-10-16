Челябинскому подростку проломили голову в массовой драке

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Челябинск, 16 октября. Несовершеннолетний подросток получил травмы в результате массовой драки в Центральном районе Челябинска. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, 16-летнего парня экстренно госпитализировали в минувшее воскресенье с открытой черепно-мозговой травмой.

По информации агентства URA.RU, массовое побоище случилось в прошедшее воскресенье во дворе одного из домов в Центральном районе города.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины, обстоятельства и все детали произошедшего.