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Главврач из Магнитогорска задержан при получении взятки
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    Главврач из Магнитогорска задержан при получении взятки

    18:12  12 Октября 2017
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    Глав врач из Магнитогорска задержан при получении взятки

    Челябинск, 12 октября. Сотрудники ФСБ задержали главного врача одной из магнитогорских больниц за взятку. Об этом сообщил источник издания «Верстов.Инфо».

    Главврач  был задержан с поличным при получении взятки. Оперативники передали полученные материалы следственному комитету России по Челябинской области.

    На данный момент «Правда УрФО» сообщила, что следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье ч.6 ст. 290 УК РФ(получение взятки в особо крупном размере). Источники, готовые официально подтвердить эту информацию, отсутствуют.

    «Пресс-секретарь городского управления МВД Константин Вуевич заявил, что не обладает информацией о задержании», — пишет издание «URA.RU»

     

    Автор: Дарья Смолина
    #коррупция #магнитогорск #челябинск
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