Депутат Госдумы требует наказать виновников уничтожения даурской лиственницы в Челябинске

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Челябинск, 12 октября. Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов призвал власти Челябинска привлечь к уголовной ответственности виновных в уничтожении даурской лиственницы, которой было сто лет.

На своей странице в Instagram чиновник опубликовал пост, в котором написал о двух случаях, произошедших в Челябинске, связанных с уничтожением деревьев. Первый — вырубка поляны молодых деревьев на Салавата Юлаева. Горожане обратились к Владимиру Бурматову, который на данный момент возглавляет комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Жители города сообщили, что на территории, где раньше были посажены деревья, планируется построить торговый павильон.

Второй случай — уничтожение даурской лиственницы. Лиственница расположена на улице Красной, раньше там была аллея редких столетних деревьев. Сейчас их осталось только пять.