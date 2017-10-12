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Депутат Госдумы требует наказать виновников уничтожения даурской лиственницы в Челябинске
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    Депутат Госдумы требует наказать виновников уничтожения даурской лиственницы в Челябинске

    16:49  12 Октября 2017
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    За уничтожение даурской лиственницы в Челябинске виновным может грозить уголовное дело

    Челябинск, 12 октября. Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов призвал власти Челябинска привлечь к уголовной ответственности виновных в уничтожении даурской лиственницы, которой было сто лет.

    На своей странице в Instagram чиновник опубликовал пост, в котором написал о двух случаях, произошедших в Челябинске, связанных с уничтожением деревьев. Первый — вырубка поляны молодых деревьев на Салавата Юлаева. Горожане обратились к Владимиру Бурматову, который на данный момент возглавляет комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Жители города сообщили, что на территории, где раньше были посажены деревья, планируется построить торговый павильон.

    Второй случай — уничтожение даурской лиственницы. Лиственница расположена на улице Красной, раньше там была аллея редких столетних деревьев. Сейчас их осталось только пять.

    «Считаю необходимым установить виновных, оценить ущерб (по нашим оценкам, он может быть квалифицирован как особо крупный, учитывая уничтожение вековой даурской лиственницы), начать процессуальные действия по привлечению виновных к уголовной ответственности», — заявляет на своей странице в соцсети Владимир Бурматов.

    Автор: Дарья Смолина
    #челябинск #экология
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