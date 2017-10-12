Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Дамаск
Происшествия
Пассажир вылетел через лобовое стекло после ДТП с участием такси в Челябинске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пассажир вылетел через лобовое стекло после ДТП с участием такси в Челябинске

    10:54  12 Октября 2017
    48

    Пассажир вылетел через лобовое стекло после ДТП с участием такси в Челябинске

    Челябинск, 12 октября. Накануне утром в Челябинске произошло ДТП — водитель Nissan врезался в фонарный столб, пассажир такси погиб на месте, сообщили в соцсетях. 

    В Челябинске 11 сентября по улице Молодогвардейцев произошла авария с участием автомобиля Nissan. По словам очевидцев в соцетях, таксист сделал неудачный маневр и врезался в фонарный столб. Удар пришелся на ту сторону, где находился пассажир.

    Жители близлежащих домов отмечают, что человек не был пристегнут, поэтому вылетел через лобового стекло. Скорая не смогла спасти пассажира, правоохранительные органы работают на месте инцидента, пишет Ura.ru

    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #челябинск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 22503

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23941

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6155

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53640

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94235
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        54
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        1844
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        7363
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        11217