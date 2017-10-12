Пассажир вылетел через лобовое стекло после ДТП с участием такси в Челябинске

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Челябинск, 12 октября. Накануне утром в Челябинске произошло ДТП — водитель Nissan врезался в фонарный столб, пассажир такси погиб на месте, сообщили в соцсетях.

В Челябинске 11 сентября по улице Молодогвардейцев произошла авария с участием автомобиля Nissan. По словам очевидцев в соцетях, таксист сделал неудачный маневр и врезался в фонарный столб. Удар пришелся на ту сторону, где находился пассажир.

Жители близлежащих домов отмечают, что человек не был пристегнут, поэтому вылетел через лобового стекло. Скорая не смогла спасти пассажира, правоохранительные органы работают на месте инцидента, пишет Ura.ru.