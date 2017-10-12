Житель Челябинска продает на Avito броневик БРДМ-2

В Избранное

Челябинск, 12 октября. Житель Челябинска выставил на продажу в Интернете броневик БРДМ-2. Объявление о продаже советской бронированной разведывательно-дозорной машины появилось на сайте Avito. Продавец оценил технику в 750 тысяч рублей.

По данным автора объявления, броневик находится в прекрасном состоянии. Он также пояснил, что машина состоит на госучете. Хозяин БРДМ-2 утверждает, что броневик разгоняется до 90 километров в час. Он расходует около 30 литров бензина сорта АИ-80.

Техника готова передвигаться по воде, а также бездорожью. Внутри броневика могут поместиться семь человек. Управлять им может водитель с правами категории С.