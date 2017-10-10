Тело трехмесячного младенца нашли в доме в Челябинской области

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Челябинск, 10 октября. Следственный комитет РФ по Челябинской области выясняет обстоятельства и детали смерти трехмесячного малыша в Коркино. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, тело малыша нашли в одном из домов в минувшую пятницу, 6 октября.

Согласно предварительным данным, тело ребенка нашла его мать. В ведомстве уточнили, что следов насильственной смерти обнаружено не было.