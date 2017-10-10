Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: Минобороны РФ сообщило о четырех случаях нарушения перемирия в провинции
Происшествия
ФСБ изъяла запрещенную литературу у жителя Челябинской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФСБ изъяла запрещенную литературу у жителя Челябинской области

    10:09  10 Октября 2017
    47

    ФСБ изъяла запрещенную литературу у жителя Челябинской области

    Челябинск, 10 октября. Сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области местного жителя, проповедующего радикальную идеологию, было изъято 350 изданий религиозного характера, сообщили в региональном силовом ведомстве.

    В городе Чебаркуль Челябинской области задержан проповедник местной мечети, который распространял среди прихожан экстремистскую литературу и проводил идеологическую обработку. Сотрудники регионального ФСБ провели обыски по месту проживания задержанного, изъяв свыше трех сотен книг, которые включены в список экстремистской литературы. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Ura.ru

    Автор: Ирина Селезнева
    #челябинск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 20934

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5970

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53120

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91834

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108122
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        842
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        293
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        50
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        2695