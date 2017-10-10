ФСБ изъяла запрещенную литературу у жителя Челябинской области

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Челябинск, 10 октября. Сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области местного жителя, проповедующего радикальную идеологию, было изъято 350 изданий религиозного характера, сообщили в региональном силовом ведомстве.

В городе Чебаркуль Челябинской области задержан проповедник местной мечети, который распространял среди прихожан экстремистскую литературу и проводил идеологическую обработку. Сотрудники регионального ФСБ провели обыски по месту проживания задержанного, изъяв свыше трех сотен книг, которые включены в список экстремистской литературы. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Ura.ru