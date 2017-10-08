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Летевший в Екатеринбург самолет Flydubai совершил вынужденную посадку в Челябинске
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    Летевший в Екатеринбург самолет Flydubai совершил вынужденную посадку в Челябинске

    21:43  8 Октября 2017
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    Летевший в Екатеринбург самолет Flydubai совершил вынужденную посадку в Челябинске

    Челябинская область, 9 октября. Самолет, который принадлежит компании Flydubai, совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Об этом сообщили в воскресенье представители международного аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург).

    Согласно предварительным данным, авиалайнер летел из Дубая в Екатеринбург.

    «Рейс авиакомпании Flydubai решением экипажа ушел на запасной аэродром в Челябинск по причине сложных метеоусловий» — объяснил источник ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно о том, что летевший из Вьетнама во Владивосток самолет совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска.

    Автор: Алексей Громов
    #самолет #flydubai
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