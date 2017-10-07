Водитель-лихач насмерть сбил женщину в Челябинске

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Челябинск, 7 октября. Жительница Тракторозаводского района Челябинска погибла, переходя дорогу на улице Горького. Инцидент произошел 6 октября.

От сильного удара иномарки 40-летнюю женщину отбросило на трамвайные пути. Из-за этого движение электротранспорта в этом районе было приостановлено.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Известно, что женщина переходила дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.