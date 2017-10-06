Бондарчук снял фильм про встречу гопников из Челябинска с инопланетянами

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Челябинск, 6 октября. Популярный режиссер и продюсер Федор Бондарчук снял короткометражный фильм про встречу грабителей с инопланетным существом в Челябинске, сообщил на своей странице «ВКонтакте» актер театрального центра «Гоголь-центр» Никита Кукушкин.

Фильм называется «Молодогвардейцев, 32». Это название картина получила благодаря адресу в Челябинске, где происходят события.

Фильм рассказывает о загадочный последствиях падения челябинского метеорита. Трое молодых людей решили ограбить продуктовый магазин. Однако все идет не по плану, когда во время ограбления они сталкиваются с загадочным существом внеземного происхождения. Вслед за этим в магазин врывается отряд полицейских.

Съемки фильма проходили еще в 2016 году. Премьера короткометражки состоялась на благотворительном фестивале Action 2016.