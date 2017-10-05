Волна ложных минирований школ накрыла Челябинск в День учителя
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Челябинск, 5 октября. Телефонные террористы массово «минируют» учебные заведения в Челябинске.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, с обеда четверга начали поступать сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в школах. В каждом образовательном учреждении проводятся мероприятия по эвакуации.
В настоящий момент в городе эвакуировано уже около 10 школ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Напомним, недавно массовую эвакуацию объявили в Нижнем Новгороде из-за угрозы взрывов.