Магнитогорский насильник заснул во время преступления

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Магнитогорск, 5 октября. Житель Челябинской области предстанет перед судом за «незаконченное» изнасилование — 35-летний преступник попытался надругаться над охранницей кинотеатра в Магнитогорске, но заснул в процессе.

Преступление было совершено летом — мужчина всю ночь распивал спиртные напитки в кафе, после чего вышел на улицу во вполне определенном состоянии духа. Проходя мимо кинотеатра «Современник», он увидел женщину в будке сторожа, и вломился внутрь. Там он ударил женщину по лицу, а когда она сказала, что вызовет полицию, стал душить ее, раздевать и насиловать, сообщает Ura.ru.

Однако сильное алкогольное опьянение помешало ему довести свое дело до конца — повалившись на стол в сторожке, он заснул. Женщина была так напугана, что побоялась даже убежать от насильника, опасаясь его разбудить. Когда ей позвонила подруга, пострадавшая рассказала ей, что случилось, и та вызвала полицию.

Задремавший в процессе насильник ранее уже привлекался за особо тяжкие преступления. Он предстанет перед судом по обвинениям в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.