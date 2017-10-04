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Россия
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Общество
Около 70 объектов эвакуировано в Челябинской области из-за телефонных террористов
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    Около 70 объектов эвакуировано в Челябинской области из-за телефонных террористов

    17:14  4 Октября 2017
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    Около 70 объектов эвакуировано в Челябинской области из-за телефонных террористов

    Челябинск, 4 октября. Правоохранительные органы эвакуировали порядка 70 объектов в Челябинской области из-за ложных звонков о минировании. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    По его словам, среди эвакуированных объектов есть здания, которые принадлежат государственным организациям. В настоящее время эвакуация продолжается.

    Около 70 объектов эвакуировано в Челябинской области из-за телефонных террористов

    Напомним, что накануне около 70 объектов было эвакуировано в Казани. Мишенью хулиганов стали школы, салоны красоты, жилые дома и государственные учреждения.

    Вал телефонных звонков с ложным сообщением о минировании начался еще в сентябре. Большинство звонящих пользуются услугой подмены номера, что затрудняет их поиск. Ранее представители Совета Федерации предложили обязать российских операторов связи раскрывать истинный номер абонента, чтобы снизить масштабы телефонного терроризма.

    Автор: Алексей Громов
    #челябинск #минирование #эвакуация #сообщение #звонки
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