Женщина выпала на ходу из автобуса в Челябинске

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Челябинск, 4 октября. Жительница Челябинска выпала из маршрутки из-за невнимательного водителя, который забыл закрыть двери, отъезжая от остановки. По словам дочери пострадавшей, шофер ничего не заметил и продолжил движение, как ни в чем не бывало.

«Остановился 38-й автобус. Полный, но место там было. Мама зашла в него, взялась за поручень, и он резко поехал, не закрыв дверь. Автобус уехал, как ни в чем ни бывало. Потом остановился какой-то мужчина, подошел к ней и увез в травмпункт», — цитирует ее Ura.ru.

Напомним, что аналогичное происшествие произошло в конце сентября в Оренбурге, когда женщина выпала из открытых дверей маршрутки во время движения.