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Политика
Путина и Назарбаева ждут на форуме в Челябинске
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    Путина и Назарбаева ждут на форуме в Челябинске

    12:00  3 Октября 2017
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    Путина и Назарбаева ждут на форуме в Челябинске

    Челябинск, 3 октября. Основной темой на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана станет развитие человеческого капитала. Форум пройдет этой осенью в Челябинске. Мероприятие могут посетить президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Нурсулан Назарбаев, сообщили в пресс-службе губернатора области Бориса Дубровского.

    «Челябинская область занимает второе место среди российских регионов по товарообороту с Казахстаном», — заявили в пресс-службе. Там также отметили, что реализация совместных проектов и активное сотрудничество, которое будут обсуждаться на форуме, интересно в первую очередь людям образованным, целеустремленным и нацеленным на развитие.

    Путина и Назарбаева ждут на форуме в Челябинске

    Деловая часть форума пройдет на заводе «Русские электрические двигатели». Там же состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета, на котором могут появиться Путин и Назарбаев. В рамках форума будут обсуждаться темы межрегионального и пограничного сотрудничества России и Казахстана, а также построение общего цифрового пространства между двумя странами.

    По информации Ura.Ru, форум пройдет в период с 7 по 9 ноября.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #назарбаев #челябинск
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