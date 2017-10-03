Снегопад парализовал Челябинск: город стоит в девятибалльных пробках

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Челябинск, 3 октября. Сильный снегопад и гололед во вторник утром парализовали дороги Челябинска. Город стоит в 9-балльных пробках.

Несмотря на то, что водители стараются быть осторожными на превратившихся в каток трассах, сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал несколько ДТП, из-за которых начали образовываться крупные транспортные заторы.

В частности, из-за аварии около цирка на улице Кирова перекрыто сразу две полосы движения. Всего, по данным сервича, к девяти утра по местному времени в Челябинске произошло 26 аварий, пишет «Ура.ру».

